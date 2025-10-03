Cuatro nuevos ganadores de bonos de 30€ en Ciudad Rodrigo

La campaña municipal “Consume en Ciudad Rodrigo” ha celebrado su segundo sorteo, correspondiente al mes de septiembre, entregando cuatro nuevos bonos de 30 euros para gastar en el comercio local.

Desde la delegación de Comercio, encabezada por Paola Martín Muñoz, se ha anunciado que las afortunadas ganadoras de este mes son: Milagros Morán, Trinidad Paniagua Moreno, María Jesús Bravo Pazos y Blanca Torre Martínez. Las agraciadas podrán recoger su bono regalo en el Ayuntamiento a partir del próximo lunes, 6 de octubre.

La delegada de Comercio, Paola Martín Muñoz, destacó el doble objetivo de la iniciativa. “Esta campaña no solo es una forma de incentivar las compras locales, sino también es una manera de agradecer a quienes eligen consumir en Ciudad Rodrigo, fortaleciendo nuestra economía y nuestro tejido social”, señaló.

La campaña, que se extenderá hasta diciembre, tiene previsto entregar mensualmente cuatro bonos de 30 euros, sumando un total de 20 bonos y 600 euros en premios.

Los ganadores de los bonos tienen un plazo amplio: podrán canjear sus 30 euros hasta enero de 2026 en cualquiera de los establecimientos comerciales adheridos a la campaña.

Para participar en los próximos sorteos (octubre, noviembre y diciembre), los ciudadanos deben realizar una compra en un comercio local adherido (identificado con el cartel oficial), rellenar sus datos en el reverso del ticket o el formulario facilitado y depositarlo en la urna ubicada en la conserjería de la Casa Consistorial.

El Ayuntamiento anima a todos los vecinos a seguir participando en los próximos meses y recuerda a los comercios locales que pueden sumarse a esta iniciativa de forma gratuita si figuran en el Directorio Municipal de Empresas. Para más información sobre las bases o los comercios participantes, los interesados pueden consultar la página web del Ayuntamiento.