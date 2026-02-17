El ‘cura torero’ vuelve a torear en Ciudad Rodrigo dos años después

El sacerdote extremeño Víctor Carrasco, más conocido como el 'cura torero' ha vuelto a torear en las capeas de Ciudad Rodrigo, en concreto lo ha hecho en la última del carnaval tras el encierro y con los astados de los hermanos Sánchez Herrero.

Víctor lleva presente desde el viernes en los carnavales de Miróbriga, pendiente de todo lo acontecido y sobre todo al lado de las personas que han caído heridas y animando a los mozos que cada día se juegan la vida en este festejo popular.

Víctor Carrasco el 'Cura torero' vuelve a torear en Ciudad Rodrigo | Mateo G.J.

Ha sido en el último toro de la capea cuando tras la entrega de la III Distinción al maletilla triunfador ha sorprendido con su capote, toreando como acostumbra con la sotana.

Víctor Carrasco es un sacerdote muy aficionado a la fiesta taurina y arraigado al Carnaval del Toro donde ya toreó hace dos años.