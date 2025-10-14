Declarada no apta el agua de Águeda y Arrabal de San Sebastián

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y el Consistorio pedáneo de Águeda han emitido un bando que alerta a la población de que debido a la turbidez excesiva detectada en el último análisis realizado el agua no es apta para el consumo por lo que se pide a los vecinos tanto de Águeda como del Arrabal del San Sebastián. Recomiendan a los vecinos que utilicen los depósitos que el Ayuntamiento ha instalado para tal fin.

Desde el Ayuntamiento se está pendiente de la realización de las mejoras necesarias en la captación que abastece a estos dos núcleos de población, una actuación que se espera que sea rápida.