El diestro Alejandro Talavante pronunciará el Pregón Mayor del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo 2026

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha dado a conocer en la mañana de este jueves que el matador de toros extremeño, Alejandro Talavante será el encargado de pronunciar el Pregón Mayor del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo 2026.

El torero ha destacado a través de un comunicado del ayuntamiento que se ve "obligado" a aceptar esta propuesta por el "intenso vínculo que nos une a esta ciudad y por ser una de las ciudades que más trabajan en defensa y promoción de la tauromaquia en sus múltiples facetas". Por su parte, el alcalde, Marcos Iglesias ha agradecido al torero su compromiso, manifestando que "Alejandro Talavante no solo es uno de los principales matadores de toros de la actualidad, número 1 del escalafón, que celebra 20 años de alternativa sino también un entusiasta de nuestro Carnaval”.

Talavante hizo el paseíllo en este coso de tablas en el Carnaval 2025, ante novillos de El Fleixo junto a Enrique Ponce, Juan Ortega y la novillera Raquel Martín, donde cortó una oreja y el viernes 13 de febrero hará otra vez el paseíllo, aunque en esta ocasión para dirigirse al escenario del Teatro Nuevo 'Fernando Arrabal' donde pronunciará el pregón que marcará oficialmente el inicio de otro Carnaval del Toro que se celebrará del 13 al 17 de febrero.