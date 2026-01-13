Dimite el alcalde de Águeda tras denunciar insultos y pintadas en su coche

Manuel Martínez, alcalde pedáneo de Águeda, entidad local menor de Ciudad Rodrigo, ha presentado su dimisión tras los insultos y amenazas que ha recibido. Una renuncia que ha hecho pública a través de un programa de televisión nacional ignorando a los medios de comunicación locales que durante los últimos días se han hecho eco de su situación y el clima de tensión que se vivía en el pueblo. Algo que justifica asegurando que su idea era dar una rueda de prensa conjunta con el alcalde de Ciudad Rodrigo para explicar los motivos de su renuncia, sin embargo, sí ha dado declaraciones en directo a un programa de televisión nacional mientras se las ha negado, hasta varias horas después, a los medios locales.

Según Manuel, el motivo de su dimisión es su familia, en concreto su hijo, ya que asegura que lo están pasando mal desde que en el mes de octubre comenzaron las llamadas anónimas con número oculto. El último episodio ha sido su coche, que apareció pintado con insultos.

La renuncia deja a la localidad en la incertidumbre a futuro, ya que la legislatura comenzó con tres concejales pedáneos, dos del PP y uno del PSOE. Tras la renuncia en 2025 del concejal del PP quedaron solo el alcalde y el edil socialista, que ahora es el único representante municipal en activo.

Desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo han emitido un comunicado en el que aseguran querer “trasladar un mensaje de colaboración y responsabilidad institucional, comprometiéndose a apoyar y ayudar en el proceso necesario para garantizar la gobernabilidad del municipio de Águeda, siempre desde el respeto a la legalidad y a la autonomía municipal”. Añaden que su único objetivo es “velar por el interés general y el bienestar de los vecinos y vecinas de Águeda, asegurando la estabilidad institucional y el normal funcionamiento de la administración local en un momento especialmente delicado”. Por su parte, desde el PSOE de Ciudad Rodrigo aseguran que van a esperar a que se resuelva la situación administrativa de la localidad y ver cómo queda finalmente la corporación de Águeda. En cuanto a la posibilidad de que su concejal pueda ser alcalde o no, aseguran que lo estudiarán si finalmente se hace llamamiento a su concejal.

De momento, la reunión que se había planteado para el día 19 por el ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha quedado pospuesta “hasta ver cómo se resuelven los acontecimientos”.