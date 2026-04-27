“Ecoemprende rural”, el proyecto de Ciudad Rodrigo para formar a jóvenes

La Fundación Ciudad Rodrigo ha presentado una iniciativa que pretende formar a los jóvenes y emprendedores de la zona en competencias de emprendimiento verde y sosteniblidad. Se trata del proyecto «Ecoemprende Rural: Innovando por la sostenibilidad», vinculado a la Incubadora de Emprendimiento Social del CIS-CIT La Estrella de Ciudad Rodrigo ampliando la dinamización de actividades de este espacio.

El proyecto Ecoemprende Rural surge como respuesta para ofrecer a los jóvenes y emprendedores herramientas prácticas que les permitan liderar iniciativas ambientales, fortalecer su empleabilidad y contribuir a la sostenibilidad de sus territorios. A través de Ruralízate, se llevará a cabo una formación destinada a 63 jóvenes de los IES “Fray Diego Tadeo” y “Tierra de Ciudad Rodrigo”, de Ciudad Rodrigo, en competencias de eco-emprendimiento y sostenibilidad.

Así habrá un taller formativo inspirador y capacitador de emprendimiento verde en abril y mayo 2026; en mayo y octubre un trabajo en grupos por aulas para idear iniciativas, de ahí saldrán al menos 5 micro-proyectos ambientales; de octubre a noviembre se implementarán y pondrán en marcha al menos dos iniciativas piloto en la comunidad y en diciembre se presentará a la comunidad y se difundirán los resultados.

Este proyecto se encuentra estrechamente vinculado al funcionamiento de la Incubadora de Emprendimiento Social del Centro de Innovación Social y Territorial “La Estrella”, cuya primera convocatoria se encuentra en este momento en periodo de admisión de proyectos (más información AQUÍ). Esta incubadora de emprendimiento cuenta con un programa especializado de incubación orientado a transformar propuestas con impacto social en proyectos viables, sostenibles económicamente y con capacidad de generar un impacto positivo en el territorio oeste de la provincia de Salamanca.