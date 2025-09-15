Educación vial y charlas, en la Semana de la Movilidad de Ciudad Rodrigo

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través de las delegaciones municipales de Policía Local y Movilidad y Educación, que gestionan Rubén Benito y Paola Martín Muñoz, ha organizado una serie de actividades para la Semana Europea de la Movilidad especialmente dirigidas a los escolares mirobrigenses. De esta forma, con la participación de los agentes de la Policía Local, los escolares de sexto de Educación Primaria recibirán nociones básicas de Educación Vial en el Parque de Seguridad Vial del polígono industrial “Los Chabarcones”, junto al Centro de Especialidades Médicas, con entrada por la calle Ernesto Sánchez Villares, con el siguiente horario: - Martes, 16, de 09:30 a 11:30 h. Colegio Miróbriga - Jueves, 18, de 09:30 a 11:30 h. Colegio San Francisco - Jueves, 18, de 11:30 a 13:00 h. Colegio Providencia-Santa Teresa Esta actividad, que se desarrollará igualmente en fechas próximas en el colegio El Puente, consistirá en la concienciación de normas viales correctas, practicando in situ su correcta ejecución a pie y con vehículos a pedales, y posteriormente otorgarle un obsequio a los escolares participantes.

Dentro de los actos programados en la Semana Europea de la Movilidad, los agentes la Policía Local reforzarán la salida de los colegios a lo largo de toda la semana dedicando unos minutos con los alumnos para concienciarles sobre la importancia de cumplir las normas para evitar accidentes. Este año, el tema elegido para la Semana Europea de la Movilidad es ‘Movilidad para todas las personas’. Mediante esta temática, la Comisión Europea pretende poner el foco en la importancia de que toda la ciudadanía pueda contar con un transporte disponible, accesible, asequible, seguro y sostenible, con independencia de los ingresos, la ubicación, el género o las capacidades.

Bajo este lema, la Policía Local publicará diariamente en las pantallas informativas situadas en distintos puntos de Ciudad Rodrigo, mensajes relativos a la Semana de la Movilidad y la concienciación en el uso responsable y sostenible del transporte, mensajes que se podrán ver también en las redes sociales del Ayuntamiento.