El encendido y los fuegos artificiales abren las fiestas navideñas en Ciudad Rodrigo

Casi cuarenta actividades ha programado Ciudad Rodrigo para amenizar estas fiestas navideñas a sus vecinos y a los muchos visitantes que se acercan hasta Miróbriga. El Ayuntamiento ha apostado por incrementar la programación de “Estrella de la Navidad”, su programa que arrancará este 5 de diciembre con el encendido de luces y el 6 con los fuegos y se prolongará hasta la víspera de reyes con la cabalgata.

El encendido navideño tendrá lugar este viernes y desde ese momento se sucederán las actividades: cuentacuentos, actuaciones musicales, talleres, carrera del turrón, mercado navideño, navilandia, baile, castañada y el sorteo del coche que se ha convertido en un reclamo para la ciudad y el comercio local.

El alcalde de la ciudad, Marcos Iglesias, ha destacado la apuesta por la Navidad que está haciendo el Ayuntamiento con una “programación muy completa” para “una ciudad, muy viva y, sobre todo, dinámica, una Navidad entrañable que se puede pasar en Ciudad Rodrigo”.

También ha explicado que los fuegos artificiales se celebran ahora porque se tuvieron que aplazar durante el verano por el riesgo de incendios en unas navidades que buscan atraer al turismo portugués y que se promocionan junto con la capital salmantina para apostar por las visitas de fuera de Salamanca.

Puedes consultar aquí el programa completo: