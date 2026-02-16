Encierro rápido y con la manada rota en el penúltimo día del Carnaval del Toro

Los toros de Fermín Bohórquez han sido los protagonistas del penúltimo encierro a pie del Carnaval del Toro 2026.

El encierro de la ganadería andaluza ha llegado completamente roto a la plaza de Ciudad Rodrigo en la mañana de este lunes, entrando al coso de tablas en varias tandas, con el único toro colorado siendo el más rezagado del grupo. Ese toro colorado y otro negro han permanecido unos minutos en la zona del Registro, donde el asfalto con piedra mojado ha provocado la caída de varios de los animales.

Los animales han llegado a la plaza a los siete minutos aproximadamente de haber salido de los corrales ubicados en la avenida Conde Foxá; ya en la plaza ha sido el directo de lidia, Pérez Pinto, el que se ha encargado de dirigir a corrales a tres de los astados con ayuda de algunos corredores.

En cuanto a la presentación, el encierro de este lunes es en conjunto armónico de hechuras y serio, destacando un toro de capa negra como el de mayor volumen y peso de los seis.

Encierro tradicional desde los corrales de la calle Duero, lunes 16 de febrero | Juanes

Según las primeras informaciones a las que ha tenido acceso este medio, ha sido un encierro limpio donde no ha habido incidencias graves, al menos por asta de toro durante el recorrido.