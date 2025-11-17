Entorno, conservación y aprovechamiento centran la tercera sesión de las III Jornadas Técnicas ‘Dehesas con futuro’

Los Grupos de Acción Local ADEZOS, ADECOCIR y ADRECAG organizan una nueva sesión técnica del ciclo “Dehesas con Futuro”, una iniciativa dirigida a poner en valor la dehesa, fomentar su conservación y promover un aprovechamiento sostenible de este ecosistema único en la Península Ibérica. La jornada tendrá lugar el viernes 21 de noviembre en el Centro Social (Antiguas Escuelas) de Carpio de Azaba, bajo el título “Entorno, conservación y aprovechamiento”, y reunirá a especialistas del ámbito ambiental, científico y técnico para analizar los retos y oportunidades actuales de la dehesa.

La sesión comenzará a las 9:45 h con la apertura e inauguración institucional.A continuación, se desarrollará un bloque de ponencias centradas en aspectos fundamentales para el futuro de la dehesa:

10:00 h – “El fuego en la dehesa: riesgo, oportunidad y compromiso colectivo”, impartida por José María Gómez Martín, Agente Medioambiental de la Junta de Castilla y León, quien abordará el papel del fuego en este ecosistema y la responsabilidad compartida en su prevención y gestión.

10:45 h – “Retos de la conservación de las Dehesas del Oeste Ibérico”, a cargo de Lorién Tornos Estupiña, biólogo e investigador de la Universidad de Salamanca, que expondrá los desafíos actuales y las claves para preservar la biodiversidad y el equilibrio ecológico del territorio.

Tras una pausa para el café a las 11:30 h, la jornada continuará a las 12:00 h con la ponencia:

“Mejora de pastos y sostenibilidad de la dehesa”, presentada por Valentín Maya Blanco, del Área de Dehesas, Pastos y Producción Forestal del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), quien explicará las herramientas disponibles para mejorar la productividad y la resiliencia del ecosistema.

Como colofón, a las 13:00 h se realizará un sorteo de 10 batefuegos entre los asistentes, con el objetivo de promover la implicación ciudadana en las labores de prevención.

La jornada se cerrará con una visita técnica a la Finca Las Carboneras, prevista para las 13:15 h, donde los participantes podrán observar sobre el terreno diversas actuaciones relacionadas con la gestión y conservación de la dehesa.

Esta actividad forma parte del programa de colaboración entre los Grupos de Acción Local y la Diputación de Salamanca, entidad que financia el proyecto, y es gratuita y abierta al público.