Un Escape Room y un encuentro coral marcan la jornada del sábado en Ciudad Rodrigo

Celebración del Día del Turismo con un Escape Room en el Convento de San Francisco de Ciudad Rodrigo

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebró intensamente el Día Mundial del Turismo este sábado con una doble propuesta cultural y lúdica que llenó de actividad dos de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

La Delegación de Turismo, liderada por Belén Barco, organizó un Escape Room inmersivo titulado "Error 404, escapa del pasado" en el Convento de San Francisco. El histórico edificio se transformó en un escenario perfecto para ofrecer una experiencia única a los participantes, con cuatro sesiones programadas a lo largo del día. La iniciativa buscaba ofrecer una forma original y participativa de celebrar la jornada, atrayendo tanto a locales como a visitantes.

Por otro lado, la música coral fue la protagonista en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal con la celebración del Encuentro Castellanoleonés de Corales. La coral local Dámaso Ledesma ejerció de anfitriona y compartió escenario con dos agrupaciones invitadas de prestigio: la Coral Verso de Valladolid y la Coral La Moraña de Arévalo.

El evento contó con la asistencia del alcalde de la ciudad, Marcos Iglesias, y varios ediles de la Corporación Municipal, subrayando el apoyo institucional a la cultura. La presentación del encuentro corrió a cargo de la delegada municipal de Cultura, Belén Barco, y el presidente de la Coral Dámaso Ledesma, José Antonio Gorjón, poniendo el broche musical a la jornada.