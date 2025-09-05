La Escuela de Tiro con Arco de Ciudad Rodrigo abre inscripciones para la temporada 2025-2026

El Club Deportivo Arcomirobriga, en colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, pondrá en marcha el próximo 10 de octubre una nueva edición de la Escuela de Tiro con Arco, una iniciativa ya consolidada en el calendario deportivo mirobrigense y que cada año atrae a nuevos aficionados a esta disciplina.

En esta ocasión se ofertan un total de 20 plazas: quince destinadas a niños y niñas de entre 8 y 18 años, con preferencia para quienes nunca hayan participado en la escuela, y cinco para personas mayores de 18 años, también con prioridad para los nuevos inscritos. El objetivo es abrir las puertas de este deporte tanto a jóvenes como a adultos, fomentando la práctica del tiro con arco en un ambiente formativo y accesible.

Las sesiones se celebrarán los viernes de 19:30 a 21:00 horas en la sala multiusos “José Ángel Gómez”, un espacio que garantiza las condiciones adecuadas para la enseñanza y práctica de esta disciplina deportiva.

Las personas interesadas en participar deberán enviar un correo electrónico a clubarcomirobriga@gmail.com, indicando su nombre y apellidos. Una vez confirmada la aceptación, recibirán la ficha de inscripción que deberán cumplimentar y devolver firmada.

Con esta iniciativa, el Club Arcomirobriga y el consistorio mirobrigense continúan apostando por diversificar la oferta deportiva local, acercando a la ciudadanía una disciplina que combina concentración, destreza y valores de superación personal, convirtiéndose en una alternativa atractiva dentro de la programación deportiva anual.