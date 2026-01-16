Una escultura con un toro y un corredor en Ciudad Rodrigo honrará de forma permanente el Carnaval del Toro

Escultura con un toro y un corredor que será instalado en Ciudad Rodrigo

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo presenta una maqueta con un monumento en homenaje al Carnaval del Toro de la ciudad, un evento internacional consolidado que este año cumplirá 294 años de encierros en el mes de febrero.

Para dejar sello de esa pasión que los mirobrigenses tienen por esta festividad que gira entorno al toro bravo, el Consitorio apuesta por la instalación de una gran escultura compuesta por un toro y un corredor en homenaje a todos estos años del Carnaval del Toro y en homenaje, sobre todo, a todos aquellos hombres y mujeres que año tras año se juegan la vida delante de este animal en sus calles.

El alcalde Marcos Iglesias, junto al teniente de alcalde Ramón Sastre y la delegada de Asuntos Culturales del Carnaval Paola Martín Muñoz presentando la escultura en honor al Carnaval del Toro | Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

El autor de esta obra es el escultor local Sergio Alonso, que como indica a través de sus redes sociales, ha estado trabajando en este proyecto durante los últimos diez meses.

La obra definitiva se espera que luzca en la rotonda del Árbol Gordo en las próximas semanas, antes de la llegada del Carnaval del Toro, con un acto público programado para el 7 de febrero a las 12:00 horas, para que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de ella en esta festividad.

La imagen de la escultura fue presentada este jueves en la Casa Consitorial por el alcalde Marcos Iglesias, junto al teniente de alcalde Ramón Sastre y la delegada de Asuntos Culturales del Carnaval Paola Martín Muñoz.