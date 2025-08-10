Más espectáculos y localizaciones en la feria medieval “La Conjura de Ciudad Rodrigo”

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha presentado el cartel de la octava edición de la Feria Medieval “La Conjura de Ciudad Rodrigo”. Un encuentro que traerá hasta la ciudad torneos de caballeros, de arqueros, desfiles de época exhibición de cetrería, mercados artesanos, campamento de época, bailes, talleres infantiles, espectáculos de fuego, atracciones y exhibiciones artesanas, entre otras cosas.

La octava edición de este encuentro, que cada vez atrae a más visitantes, tendrá lugar del 3 al 5 de octubre. El Ayuntamiento ha anunciado durante la presentación el cartel que promocionará un evento que crece cada año. En concreto en esta edición habrá más espectáculos y nuevas localizaciones, lo que hará que la feria sea más grande.

La feria medieval de Ciudad Rodrigo permite que la ciudad vuelva a su origen y deja cada año imágenes espectaculares en los lugares más emblemáticos de la localidad.

Este será el cartel de este año que ya puede verse en diversos puntos de la ciudad.