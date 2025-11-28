Fallece Francisco Gil Hellín a los 85 años, antiguo administrador apostólico de Ciudad Rodrigo

Francisco Gil Hellín, arzobispo emérito de Burgos ha fallecido en Murcia a los 85 años de edad, según ha informado Europapress a través del Arzobispado de Burgos.

Gil Hellín nació en Murcia el 2 de julio de 1940, formándose en el Seminario Diocesano de Murcia obteniendo la licenciatura en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, además de desarrollar su labor académica en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia y el Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia.

Entre 1985 y 1996 fue subsecretario del Pontificio Consejo para la Familia de la Santa Sede, y de 1996 a 2002 fue secretario.

En 2002, el papa Juan Pablo II lo nombró arzobispo de Burgos, donde permaneció hasta 2015, cuando el papa Francisco aceptó su renuncia. Más tarde, entre 2018 y 2019, desempeñó el cargo de antiguo administrador apostólico de Ciudad Rodrigo.