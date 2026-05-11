Fallece Jesús Calvo, alcalde de Puerto Seguro

Este lunes ha fallecido Jesús Calvo, alcalde de la localidad de Puerto Seguro, en la comarca de Ciudad Rodrigo. Así lo ha comunicado el PSOE de Ciudad Rodrigo a través de sus redes sociales en las que informaban de que: “Hoy nos hemos levantado con la triste noticia del fallecimiento de nuestro compañero y alcalde de Puerto Seguro, Jesús Calvo” y añadían que era “un hombre íntegro, entregado al bienestar de sus vecinos y vecinas y al pie del cañón hasta el último momento, todo ello pese a la enfermedad que arrastraba desde hace un tiempo”.

Jesús Calvo llevaba en el Ayuntamiento de Puerto Seguro desde el año 2011, cuando entró como concejal, puesto que ha ocupado durante tres legislaturas. Desde el año 2023 ha sido alcalde de la localidad. En las últimas semanas había delegado el bastón del mando en otro concejal debido al empeoramiento de su enfermedad.