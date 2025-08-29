Fallece Marcelino Cordero, diputado por Ciudad Rodrigo durante cuatro legislaturas

Marcelino Cordero, diputado durante cuatro legislaturas en la Diputación de Salamanca y concejal del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y de Serradilla del Arroyo, ha fallecido este viernes 29 de agosto a los 70 años de edad. Cordero fue delegado de organización y recursos humanos, de interior, del parque de maquinaria, asistencia a municipios y mancomunidades y de escuelas taller en su trayectoria política. Además, fue concejal desde 1995 a 2015 en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y de Serradilla del Arroyo desde 2015.

La mayor parte de su trayectoria política estuvo vinculada a Javier Iglesias, quien fuera su alcalde en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y de cuya mano llegó a Salamanca como diputado desde 2003 a 2015 y, en un segundo periodo, desde 2019 a 2023. En sus últimos años como diputado se encargó del área de personal, donde consiguió el respeto de sus compañeros y del personal de la Diputación por su trabajo.

En su despedida realizó una polémica intervención en la que mostró su desencanto con la política y su decepción personal con el presidente, Javier Iglesias. Por sorpresa tomó la palabra para asegurar que quería “pedir perdón a los que hasta hace poco yo también llamaba díscolos”, en referencia a los diputados y compañeros que denunciaron ante el juzgado la no celebración del congreso extraordinario del PP y añadió que “habéis llegado demasiado pronto y yo demasiado tarde porque si hubiera sido hoy, yo estaría con vosotros”. Una intervención que propició que Javier Iglesias cortara su intervención con un “querido amigo”, al que el respondió que “querido amigo sobra”. Una despedida un tanto amarga tras casi treinta años de trabajar mano a mano juntos.

Desde Salamanca 24 Horas enviamos nuestro pésame a su familia y amigos.