La Feria de Teatro de Castilla y León se despide este sábado con cuatro estrenos absolutos para todas las edades

La programación de la jornada final de la Feria de Teatro de Castilla y León de Ciudad Rodrigo, comenzará con una triple propuesta para los pequeños espectadores, dos de ellos en su estreno ante el público. La primera infancia es la destinataria de ‘Experiencias – Con los 5 sentidos-’, de la compañía madrileña Ñas Teatro, que se dirige a niños de 1 a 3 años en lo que se define como «un viaje sonoro, visual, sensorial y artístico» para explorar «con los cinco sentidos» de la mano de Paula Portilla y Alberto Belio (Espacio en Rosa, 11:00 y 12:30 horas). También a las 11 de la mañana, en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal los mayores de 8 años podrán asistir al estreno absoluto de ‘Cid the de clown’, de los burgaleses Bambalúa Teatro, una aproximación desde el humor a la figura del Cid frente a la imagen que desprende la leyenda creada alrededor del héroe castellano. Además, en su primera presentación ante los espectadores (a partir de 6 años), llegará al salón de actos de Misioneras – Santa Teresa (11:00, con un segundo pase a las 18:30) ‘aVuelos’, de los palentinos Pez Luna Teatro, una historia intergeneracional sobre la relación entre abuelos y nietos ideada e interpretada por Mercedes Herrero y Patxi Vallés.

Otros dos estrenos coincidirán en la jornada final de la XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León. El primero, el espectáculo de circo contemporáneo para todas las edades ‘Playground’, de los vallisoletanos The Freak Cabaret Circus, lanza una reflexión sobre la necesidad del juego en cualquier etapa de la vida del ser humano (Jardines de Bolonia, 20:00). La última de las primicias servirá para cerrar la cita escénica mirobrigense en clave musical (Patio de los Sitios, 23:30). La catalana con raíces en la localidad salmantina de Martiago Cristina Len, junto al músico José Rodrigo Sturges Gómez, mostrará su proyecto de fusión de sonidos electrónicos y folclore charro con ingredientes de performance, construido a partir de un repertorio de canciones recopilado en el citado pueblo, presente en el título del espectáculo. También actuará, como artista invitado, el artista de Ciudad Rodrigo Lemus, con una música que busca dar una nueva dimensión a lo tradicional bajo el enunciado ‘La Yaya partió el hornazo’.

El mundo de los clásicos estará presente en la programación con la versión de ‘El licenciado Vidriera’ de Factoría Teatro, que recrea para público joven y adulto esta novela ejemplar de Cervantes de ambientación salmantina, con dirección de Gonzala Martín Scherman (Sala Tierra, 12:30 y 17:00). Al mismo público se dirige ‘La huella’, de Teatro del Agua (19:00, Teatro Nuevo Fernando Arrabal), un montaje teatral basado en un texto de Anthony Shaffer, con versión y dirección de Pedro Luis López Bello, que gira alrededor del poder de la palabra, representado a través de un diálogo entre un escritor y un actor en paro. También en la recta final podrá verse ‘Antepresentes’, de la vallisoletana Alicia Maravillas, una invitación a subir al desván donde se guardan los recuerdos y los sueños, un viaje a la memoria familiar ideada y dirigida por Alicia Sanz, quien firma la parte musical junto a Iñaki Santos (Afecir, 21:00 horas).

Una segunda función del montaje itinerante ‘Very Big Pulga’, de Asaco Producciones, estrenado en la Feria en la jornada anterior (con salida a las 13:00 horas desde la plaza del Castillo) completa el repertorio de nueve espectáculos y doce representaciones con los que se despide la vigesimoctava Feria de Teatro de Castilla y León.

Entrega de los Premios del público y Provincia a Escena

Dentro de las actividades complementarias, mañana sábado se celebrarán las últimas sesiones de animación de Divierteatro (en las plazas del Buen Alcalde y del Conde, para niños a partir de 3 años) y se entregarán los Premios del público de la Feria correspondientes a 2024 (Espacio Afecir, 21:00, momentos antes de la representación de ‘Antepresentes’). Los galardones convocados cada año por la Asociación de Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo y decididos por los espectadores recayeron en la pasada edición en Zen del Sur por ‘Xpectro’, como mejor espectáculo de sala para público joven y adulto; en Tititeros de Binéfar por ‘El abrazo’, como mejor trabajo de artes de calle, y en Festuc Teatre por ‘Yo, Tarzán’, reconocido como mejor montaje para público infantil y familiar.

El público concederá los premios de este año con los votos emitidos a través de la app de la Feria, en sus versiones móvil y web, desde la conclusión de las representaciones (a partir de las 12 de la noche de mañana sábado) hasta las 12 del mediodía del 1 de septiembre.

En el mismo acto se entregará el IV Premio Provincia a Escena, organizado por la Diputación Provincial de Salamanca y decidido por los programadores de teatros y espacios escénicos de la provincia, que ha recaído en ‘Sé tortuga’, de la compañía catalana Xip Xap. Este reconocimiento al mejor trabajo para público infantil y familiar representado en la Feria de 2024 conlleva su programación en el Festival Familiar Provincia a Escena.

La Feria de Teatro que cada año se celebra en Ciudad Rodrigo está organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la Diputación Provincial de Salamanca, la gestión y coordinación de la Asociación Cultural Civitas y el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), el Instituto de las Mujeres, la Junta de Extremadura, el Gobierno de Aragón, la Federación de Autónomos y Empresarios de la Comarca de Ciudad Rodrigo (Afecir) y la Coordinadora de Ferias de Artes escénicas del Estado (COFAE).