La Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo cierra con un 97% de entradas vendidas y gran éxito de público

La 28ª edición de la Feria de Teatro de Castilla y León concluye este sábado con un rotundo éxito de asistencia, logrando vender el 97% de sus entradas. Cerca de 30.000 espectadores han llenado las salas y las calles de Ciudad Rodrigo, mostrando un notable incremento en la participación del público familiar, lo que consolida a la cita como un evento cultural que atrae a todas las edades.

El programa complementario también ha sido un éxito, con 2.000 asistentes a las actividades de animación infantil de 'Divierteatro'. Esta iniciativa, diseñada para acercar las artes escénicas a los más pequeños, ha logrado su objetivo, reflejándose en el lleno de los espectáculos dirigidos al público infantil y en la consolidación de la participación de los jóvenes.

Un motor económico y un mercado escénico clave

Más allá de lo cultural, la Feria ha supuesto un importante revulsivo económico para la ciudad. Las plazas hoteleras de Ciudad Rodrigo han rozado el 100% de ocupación, y la gran afluencia de visitantes y vecinos ha contribuido a la dinamización de las calles y comercios.

Feria del teatro en Ciudad Rodrigo | JV

En su faceta de mercado escénico, la Feria ha fortalecido su posición como el principal en el occidente peninsular. Ha contado con la presencia de casi 300 profesionales inscritos, provenientes de todas las comunidades autónomas de España y con una notable representación de Portugal. Se ha reforzado la presencia de compradores, con 136 entidades de programación, y ya se han confirmado contrataciones gracias a las interacciones entre los profesionales del sector.

Estrenos y apoyo al teatro documental

La programación ha ofrecido una variada selección de 40 espectáculos, con más de 50 funciones, incluyendo teatro de texto, circo, danza, títeres y un circuito de teatro documental dedicado al trabajo de creadoras. Este último, patrocinado por el Instituto de las Mujeres, ha recibido una excelente acogida, con los cuatro montajes llenando el aforo.

La Feria ha contado con la participación de 14 compañías de Castilla y León, con ocho de sus espectáculos estrenándose de forma absoluta en este evento. Con la colaboración de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la cita se reafirma como una plataforma vital para la visibilidad y el desarrollo de las artes escénicas.