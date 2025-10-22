FICCI-ON de Ciudad Rodrigo celebra su 14ª edición con 41 títulos de 14 países, ampliando el foco a derechos humanos y salud

‘The Steak’, el filme iraní de Kiarash Dadgar, premio al Mejor Corto en el FICCI-ON de Ciudad Rodrigo. Foto de archivo

El Festival Internacional de Cine Ciudad Rodrigo (FICCI-ON) celebrará su decimocuarta edición del 7 al 15 de noviembre, presentando un catálogo de 41 producciones procedentes de catorce países de Europa, Asia y Sudamérica. El certamen, fiel a su compromiso con los valores sociales, ha ampliado sus horizontes temáticos para incorporar reflexiones sobre derechos humanos, diversidad funcional y salud.

La programación, que eleva en diez el número de títulos respecto a la edición anterior, incluye una variada selección de treinta cortometrajes (ficción y animación), ocho documentales y tres largometrajes que abordan problemáticas sociales y realidades cercanas.

Largometrajes destacados y un foco en el cambio social

FICCI-ON, que cumple dos años bajo su nomenclatura actual, busca plantear preguntas sobre una realidad cambiante, tocando temas como el desempleo, la inteligencia artificial y el medio ambiente.

Los tres largometrajes que destacan en la programación son:

Te protegerán mis alas : una historia real de vida y esperanza dirigida por el español Antonio Cuadri.

Never Alone : un sobrecogedor drama histórico ambientado en Helsinki durante la Segunda Guerra Mundial, del director finlandés Klaus Häro.

Pacto Da Viola: un poderoso drama espiritual brasileño de Guilherme Bacalhao sobre un músico fracasado que emprende un viaje revelador.

Inauguración y clausura

La inauguración de FICCI-ON tendrá lugar el viernes 7 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, con la participación de la Barahona Big Band y la proyección de cinco cortos de ficción, entre ellos 893Km, una reflexión sobre la violencia de género, y París 70, una emotiva historia familiar.

La clausura se celebrará el sábado 15 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro Nuevo con la entrega de premios y la actuación musical del grupo En3Jazz.

El cine entra en las aulas

El Festival renueva su apuesta pedagógica con el programa EDUCAFICCI-ON, llevando el séptimo arte a colegios e institutos de la comarca. El objetivo es fomentar el conocimiento y el potencial del cine como herramienta para transmitir conocimientos y valores. Se han seleccionado pases específicos adaptados a alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato.

Además, la 14ª edición ha contado con una extensión estival que llevó una selección de cortometrajes a diez municipios del medio rural durante los meses de julio y agosto.