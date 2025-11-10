El FICCI-ON de Ciudad Rodrigo continúa con maratones de cortometrajes y programación educativa

El Festival Internacional de Cine de Ciudad Rodrigo, FICCI-ON, mantiene su ritmo esta semana con la proyección de dos maratones de cine en formato breve, cargados de historias emotivas y con un profundo compromiso social. Ambas sesiones se llevarán a cabo en el Cine Juventud de Ciudad Rodrigo y comenzarán a las 20:00 horas.

Cartelera del martes 11: reflexión rural y drama social

La jornada del martes 11 presentará seis títulos que abordan problemáticas que inquietan al conjunto de la ciudadanía. La despoblación y la soledad del mundo rural serán exploradas a través de los documentales La mía voz, de Ana Aznárez Yera, y La Simienti del'Augua, de Iria Sanjurjo Fernández, este último centrado en la restauración de acequias árabes en Cáceres. La cartelera se completará con comedias sociales como Conflicto con el Conflicto, de Rubén Bautista, y Al fresco, de Ignacio Rodó, que giran en torno a la evitación de conflictos y la búsqueda de vivienda, respectivamente. El drama Bajo presión, de Pedro Solís, explorará la alta competición deportiva, mientras que La Valla, un cortometraje en stop motion de Sam Orti, ofrecerá una denuncia sobre el trato a las comunidades inmigrantes.

Programación del miércoles 12: música, ecología y ficción de alto impacto

El miércoles 12 el público podrá disfrutar de una decena de obras. Los documentales AER, de Josue Vergara & El Claroscuro Films, relatará el proceso de composición musical para el Ejército del Aire y del Espacio español, y Revivir el campo, de Diego García-Vega, buscará soluciones para la crisis agrícola y ecológica.

La ficción tomará protagonismo con cuatro cintas. Entre ellas, Bajamar (César Ríos Aguilar), que ahonda en las crisis existenciales y la necesidad de una sólida educación emocional; y Las cucarachas (Ainhoa Aldanondo), sobre conexiones sociales inusuales. La sesión incluirá la comedia Las zapatillas verdes de Kiko Prada, y el drama social Sara, de Ariana Andrade Castro, procedente de Perú, que narra el descubrimiento de la profesión del padre de una niña.

EDUCAFICCI-ON: cine y formación para estudiantes

En paralelo, el programa educativo EDUCAFICCI-ON acerca el cine a los jóvenes de la localidad. Mañana martes 11, a las 9:30 y 11:45 horas, 212 alumnos de 1º y 2º de la ESO de los centros IES Fray Diego Tadeo, Misioneras y Tierra de Ciudad Rodrigo visionarán títulos como La final o Canillitas.

El miércoles 12, a las 9:30 horas, será el turno de 98 alumnos de 3º y 4º de la ESO de los IES Misioneras y Tierra. Se proyectarán cintas como Urban Duo, Bajo presión, Al fresco y La reina de los idiotas. Todas las sesiones educativas también se realizarán en el Cine Juventud.

Con una programación que destaca por su diversidad temática, compromiso social y la promoción de nuevas voces en el cine contemporáneo, el FICCI-ON consolida su relevancia como una cita ineludible para el séptimo arte.