El FICCI-ON encara su recta final con una jornada abierta al público y la gala de clausura en Ciudad Rodrigo

El Festival Internacional de Cine de Ciudad Rodrigo, FICCI-ON, afronta la recta final de su decimocuarta edición con una jornada abierta al público que se celebrará mañana a partir de las 10:00 horas en el Teatro Fernando Arrabal. El programa comenzará con una mesa redonda titulada “Los desafíos del futuro en el cine”, en la que participarán figuras destacadas del panorama audiovisual como José Luis Cienfuegos, director de la SEMINCI; Denis Rafter, dramaturgo y director; Juan Borrell, reconocido sonidista; y Antonio Reyes, actor. El encuentro abordará la evolución del sector, los nuevos modelos de producción y distribución y los retos tecnológicos y creativos que definirán el cine de los próximos años.

La jornada culminará con la gala de clausura, que tendrá lugar a las 20:00 en el mismo espacio, con entrada libre hasta completar aforo. Durante el acto se entregarán los premios a las obras ganadoras en sus distintas categorías, reconociendo el talento y la innovación de los cineastas participantes. Como cierre musical, el grupo En3Jazz ofrecerá un concierto especial con arreglos de icónicas bandas sonoras, elaborados por su pianista y arreglista Mario de la Cruz Ortiz.

Con esta velada, el FICCI-ON pondrá punto final a una edición que vuelve a consolidar a Ciudad Rodrigo como un referente cultural y cinematográfico. El festival está organizado por Kinema Siete y Stellarum Films, con la colaboración principal de la Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, además de diversas entidades y la Universidad Politécnica de Madrid, que otorga un premio a la divulgación científica.