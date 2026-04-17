Finalizan las obras en la DSA-359: la carretera entre Ciudad Rodrigo y Cáceres recupera la normalidad

La carretera DSA-359, que establece la conexión entre Ciudad Rodrigo y el límite provincial de Cáceres a través de Martiago, ha recuperado la plena normalidad tras la finalización de los trabajos de estabilización. La vía quedó abierta al tráfico desde la jornada de este jueves, una vez concluidas las actuaciones de urgencia necesarias para garantizar la seguridad de los conductores que transitan por esta zona de la provincia.

Los trabajos se han centrado en la margen derecha de la calzada, donde las fuertes e intensas lluvias registradas recientemente habían provocado desprendimientos de tierras que comprometían la estabilidad del terreno. El proyecto ha consistido fundamentalmente en el saneo profundo del talud y la instalación de sistemas de protección para evitar que nuevos episodios meteorológicos vuelvan a causar desplazamientos de materiales sobre la carretera.