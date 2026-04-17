La formación y la mejora de los espacios públicos de Ciudad Rodrigo marcan los programas mixtos “Colors” y “La Senda”

Veinticuatro alumnos forman parte de los nuevos programas mixtos de formación y empleo “Colors” y “La Senda” que se desarrollan en Ciudad Rodrigo y que han sido concedidos por la Junta de Castilla y León. La formación arrancó es 1 de abril y este jueves el alcalde mirobrigense, Marcos Iglesias, acompañado por el teniente alcalde y delegado de Edificios Municipales, Ramón Sastre; la delegada de empleo Vanesa García, y el delegado de Parques y Jardines, José Manuel Jerez, los ha visitado.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, en colaboración con el Servicio Público de Empleo ECYL, ha destinado más de 700.000 euros a estos programas, cuyo objetivo es formar a profesionales mientras reciben una retribución equivalente al salario mínimo interprofesional. La formación combina contenidos teórico-prácticos, formación complementaria y trabajo real.

Este último módulo será el que permita que las actuaciones desarrolladas tengan un impacto real y positivo en el municipio, ya que los participantes intervendrán directamente en distintos espacios públicos. Además, al finalizar los programas, se ofrecerá apoyo técnico a los alumnos durante los seis meses posteriores a través de la Oficina de Empleo, con el objetivo de facilitar su inserción laboral. Repintado de edificios municipales

El programa mixto orientado a la formación teórico-práctica en pintura cuenta con dos especialidades formativas: pintura decorativa y pintura industrial. Esta acción, con un presupuesto de 416.714,08 €, se desarrollará hasta el 31 de marzo de 2027 y contempla un total de 1.800 horas formativas, distribuidas en 1.310 horas de pintura decorativa (especialidad principal), 480 horas de pintura industrial y 10 horas de formación complementaria.

Durante la fase práctica, se prevé la realización de actuaciones en edificios y espacios públicos destinados a usos educativos, lúdicos y culturales, como colegios, la escuela de música, pabellones, vestuarios, salas de exposición y oficinas. A lo largo de todo el proceso formativo, el alumnado estará guiado por un docente de pintura y una coordinadora-docente, Nazario Caballero y Rocío Corchete. Acondicionamiento de la Senda del Águeda Por su parte, “La Senda” está orientada a la creación y mejora de caminos como sendero peatonal y ciclable en la Senda del Águeda. Cuenta con un presupuesto de 301.477,65 € y se desarrollará durante ocho meses, hasta el 31 de diciembre, con un total de 1.350 horas: 650 horas teórico-prácticas, 675 de trabajo efectivo y 10 de formación complementaria.

El alumnado estará acompañado por un docente forestal y un docente de albañilería de urbanización Raquel González y Juan José Pérez, y se especializará como auxiliar en conservación y mejora de montes, así como en pavimentación y albañilería de urbanización.