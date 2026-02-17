El fuego calcina los recuerdos de otro Carnaval en Ciudad Rodrigo que se despide con la quema del ‘Toro de Cenizos’

Los mirobrigenses despiden este martes otro Carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo. La quema del ‘Toro de Cenizos’ impulsada también por la Asociación Carnavaldeltoro significa el cierre de otro carnaval, el recuerdo de cinco días que a estas horas ya forman parte de la historia de esta fiesta centenaria que enaltece al toro bravo.

Tras la última capea y desencierro de este 2026, el pasacalles de cenizos ha realzado el protagonismo de las peñas y vecinos de Miróbriga, el verdadero alma de este evento en el que trabajan durante los 365 días del año.

Pasacalles de cenizos en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo 2026 | Mateo G.J.

Pasadas las nueve de la noche, el fuego ha calcinado la escultura del toro naranja, donde los carnavaleros han depositado las gargantillas y pañuelos que les han acompañado desde el viernes al martes de Carnaval antes de que las bengalas hicieran ceniza un carnaval más al son de los fuegos artificiales como colofón. En la plazuela del Buen Alcalde los integrantes de las peñas guardaron un minuto de silencio por el vecino fallecido el pasado viernes. El momento álgido se produjo cuando las antorchas envolvieron en llamas el gran toro.

Pregón mayor del Carnaval del Toro 2026 | Mateo G.J.

Figuras del toreo, encabezadas por el pregonero mayor, el matador de toros Alejandro Talavante, han hecho el paseíllo en el coso de tablas declarado Bien de Interés Cultural durante el Carnaval 2026, en el que han destacado las actuaciones de Pablo Aguado, Diego Urdiales, Miguel Ángel Perera, Manuel Diosleguarde, El Mene, Tomás Bastos y el novillero sin caballos Yeferson Vanegas. Por segundo año consecutivo, los montadores de los tablaos han querido aportar su granito de arena concedido por el Ayuntamiento para dar sitio al toreo a caballo a cargo del rejoneador local Víctor Herrero.

Las calles y, sobre todo, la plaza han vuelto a ser testigo de la heroicidad de aquellos hombres que se han jugado la vida, maletillas y recortadores que han plasmado su amor por el toro en el ruedo de Miróbriga, donde como parte de este espectáculo la cara más amarga de esta afición se ha vivido con varias cogidas durante los dos primeros días del Carnaval. La más trágica fue la de capea nocturna del viernes, donde un varón de 71 años natural de Ciudad Rodrigo perdió la vida tras ser corneado violentamente contra las tablas.

Capea de martes por la tarde en el Carnaval del Toro 2026 | Mateo G.J.

El maletilla Francisco Javier Ramírez, cacereño, se ha alzado con la III Distinción Conrado Abad, a cargo de la Asociación Carnavaldeltoro, como reconocimiento a la regularidad en capeas, así como la conexión con el público.

Capea nocturna de lunes en el Carnaval del Toro 2026 | Mateo G.J.

Y como parte esencial de este evento, el capote del novillero Pérez Pinto que ha vuelto a demostrar su poder de salvación, librando a varios mozos de una cornada y que este año ha cumplido nueve años ejerciendo esta labor. Su presencia además de necesaria es vital, tanto que muchos de los recortadores y capas que se juegan la vida en estos días dicen que se ponen delante de un animal de este tamaño y en este escenario con la tranquilidad de que aquí se encuentra velando por su seguridad Pérez Pinto. El torero ha sido fuertemente ovacionado al finalizar la última capea del carnaval.

El director de lidia Pérez Pinto recogiendo una gran ovación por su trabajo realizado durante el carnaval | Mateo G.J.

Estos recuerdos, de los que también forman parte los participantes en el desfile callejero y de carrozas, y, cómo no, la afición que cada mañana madruga para coger sitio en las talanqueras y los tablados hoy se graban en la memoria mientras suena el último cántico con el que se inicia la cuenta atrás para el Carnaval del Toro 2027.