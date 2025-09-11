Fuenteguinaldo recibe 1.500 euros de la Junta por acoger afectados del incendio de El Payo

El Consejo de Gobierno celebrado este jueves ha dado luz verde a la concesión de una nueva ayuda para el ayuntamiento de Fuenteguinaldo que durante las situaciones de emergencia provocadas por el incendio de El Payo dio respuesta a las necesidades básicas de alojamiento, comida y apoyo psicosocial de la población que tuvo que abandonar sus viviendas y lugar de residencia y para prestar atención social a la ciudadanía, afrontando los gastos que esta situación supuso.

Cabe recordar que la localidad acogió a más de doscientos vecinos procedentes de El Payo cuando las autoridades procedieron al desalojo ante la cercanía del fuego con el casco urbano de la localidad. Los vecinos fueron alojados en la sede de la mancomunidad y el colegio, mientras que el pabellón deportivo fue ocupado por la Unidad Militar de Emergencias.

Fuenteguinaldo se suma a otros 24 ayuntamientos que ya en el Consejo de Gobierno del pasado 4 de septiembre obtuvieron la aprobación de las ayudas solicitadas. Así, el importe global aprobado de ayudas a las 25 entidades locales asciende a 101.500 euros. Las subvenciones concedidas de forma directa a las entidades locales tienen como objeto la financiación de la totalidad de los gastos derivados del alojamiento temporal, manutención y cualquier otro gasto directamente vinculado con la atención temporal de las necesidades básicas de personas desalojadas por los incendios.

Esta medida, a la que este jueves se destinan 1.500 euros, está recogida en el Acuerdo 34/2025 por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.