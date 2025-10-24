La Fundación Atapuerca visita el yacimiento de Siega Verde

Parte del equipo de la Fundación Atapuerca, encabezado por Eudald Carbonell, vicepresidente, y Eva Manrique, directora general, ha visitado este viernes el yacimiento Rupestre de Siega Verde, uno de los enclaves de arte rupestre que cambió el paradigma de la arqueología. La visita ha contado con la presencia de Gonzalo Santonja, consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Castilla y León y presidente de la Fundación Siega Verde, quien ha ejercido de anfitrión de la visita. También han participado Lucía Salicio, vicepresidenta de la Fundación Siega Verde y alcaldesa de Villar de la Yegua; Rodrigo Alonso, director gerente del Museo de la Evolución Humana; y Andreu Ollé, codirector de los yacimientos de la sierra de Atapuerca.

Los participantes pudieron visitar Siega Verde, un yacimiento que conserva grabados de hace unos 20.000 años en una actividad que permite intercambiar experiencias y metodologías entre dos Patrimonios Mundiales de Castilla y León. Esta visita forma parte del programa de formación de científicos divulgadores que cuenta con la colaboración de Fundación “la Caixa”, a través de CaixaBank, quien contribuye a actualizar y adaptar los contenidos científicos dirigidos a escolares, garantizando rigor y calidad en la divulgación.

También han estado en la visita personalidades de la Fundación Siega Verde, Ángel Palacios Marcos, alcalde de Castillejo Martín Viejo y vicepresidente de la Fundación Siega Verde, Laura Vicente Torréns, alcaldesa de Fuentes de Oñoro y vicepresidenta de la Fundación Siega Verde, Olivia Rivero Vila, representando a la Universidad de Salamanca y doctora en Prehistoria, y Luis Ballesteros Melchor, director de la Fundación Siega Verde.

Santonja ha asegurado durante su visita que "Atapuerca es un modelo y para que ese modelo fructifique en Siega Verde era necesaria esta visita" y adelantó que Siega Verde "va a dar ahora un salto adelante". Por su parte, Eudald Carbonell ha destacado la importancia de que dos Patrimonios unidales ubicados en Castilla y León compartan experiencias. "Siega verde es una auténtica memoria del sistema de la comunicación del Homo sapiens de hace 20 000 años. Hace milenios nuestros antepasados dejaron grabados trascendentes en las rocas, que han llegado hasta nosotros como un legado permanente de nuestra conciencia histórica", ha añadido.

Por su parte, Lucía Salicio, vicepresidenta de la Fundación Siega Verde ha destacado que el descubrimiento de Siega Verde fue "un hito mundial" y "marcó un antes y un después en el arte paleolítico al aire libre, se demostró que, más allá del arte en las cuevas, en el Paleolítico también había arte al aire libre".