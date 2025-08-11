“Fusión carnavalera” será el cartel que anuncie el Carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo

Con una amplia ventaja sobre el segundo y el tercer cartel elegido, el riojano José Ángel Ligero Martínez se ha hecho con el concurso para elegir el que será el cartel que anuncie el Carnaval del Toro 2026 de Ciudad Rodrigo.

Así, su “Fusión Carnavalera”, un cartel que muestra la silueta de una cabeza de un toro hecha con serpentinas de colores y confeti ha sido el seleccionado por el jurado. El jurado, presidido por la delegada de Asuntos Culturales del Carnaval, Paola Martín Muñoz, ha elegido este cartel con 49 votos sobre los 12 y 10 recibidos respectivamente los siguientes.

El teniente de alcalde, Ramón Sastre, ha felicitado al ganador al tiempo que ha agradecido tanto a los participantes como al jurado su implicación en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo.

Este es el cartel del próximo Carnaval del Toro: