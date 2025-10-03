Gastronomía paleolítica o pintura rupestre, Siega Verde celebra el Día del Arte Rupestre

La Fundación Siega Verde celebrará el próximo 11 de octubre de 2025 en el municipio de Villar de la Yegua el «Día Europeo del Arte Rupestre» con exhibiciones de gastronomía paleolítica, talleres de pintura rupestre o talleres de bolsitas de cuero. Desde las doce del mediodía y hasta las seis de la tarde habrá «showcooking» gastronómico paleolítico para que todos puedan degustar la comida de aquella época. A las doce del mediodía también arrancará un taller de pintura rupestre, apto para todos los públicos y, al igual que el resto de actividades, será gratuito.

A la una de la tarde, charla sobre «Nuestros Patrimonios de la Humanidad, Siega Verde y Atapuerca», que será impartida por los expertos sobre sendos destinos, Alejandro Fonseca y Estefanía Muro. A las cuatro de la tarde, taller de bolsitas de cueto y a las cinco de la tarde concluirán las actividades con un campeonato de tipo con propulsor y arco.

Las actividades, que se enmarcan dentro de las conmemoraciones del 15 aniversario de la declaración de Siega Verde como Patrimonio de la Humanidad, están organizadas por la Fundación Siega Verde y cuentan con la financiación de la consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León.

El día europeo del arte rupestre comenzó en 2019 por iniciativa del consejo de Europa y la Comisión Europea, celebrándose cada 9 de octubre en conmemoración del reconocimiento internacional de la autenticidad de la cueva de Altamira. Esta celebración está integrada en los eventos que forman parte de los Días europeos del patrimonio.

Los objetivos de esta conmemoración son vincular las jornadas europeas de patrimonio con el arte más antiguo; reforzar la cooperación paneuropea; promover la accesibilidad al arte rupestre, aumentar la sensibilización hacia la preservación y usos turísticos sostenibles y promocionar las zonas rurales.