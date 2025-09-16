Gran impulso a la recuperación de la Villa Romana de Saelices el Chico

El municipio de Saelices el Chico ha presentado el proyecto de recuperación de su Villa Romana, una iniciativa incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. El proyecto cuenta con una inversión de 1,2 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, está impulsado por la Junta de Castilla y León y ejecutado por el Ayuntamiento de Saelices, con el apoyo técnico y el asesoramiento de la Fundación Siega Verde.

La actuación tiene un doble objetivo: poner en valor un recurso de turismo sostenible que contribuya al desarrollo socioeconómico de la zona de La Raya y recuperar la Villa Romana para convertirla en la primera villa visitable de la provincia.

Durante la presentación, se destacó la relevancia de estos planes como herramienta para transformar los destinos turísticos hacia modelos más sostenibles, capaces de equilibrar la protección medioambiental con el progreso socioeconómico y la valorización cultural. También se subrayó la importancia de la cooperación institucional como factor clave para el éxito de este tipo de proyectos.

Asimismo, se puso de relieve que el turismo arqueológico constituye una modalidad cultural en auge y cada vez más apreciada por la ciudadanía. La provincia, con su rico legado arqueológico, encuentra en este proyecto una oportunidad para reforzar su atractivo turístico y patrimonial.