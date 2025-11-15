Homenajean con una jota al Museo del Orinal de Ciudad Rodrigo durante INTUR en Valladolid

Emma de Dios Álvarez y sus hijos durante la presentación de su jota al Museo del Orinal de Ciudad Rodrigo en INTUR

Ciudad Rodrigo está de enhorabuena. Más concretamente, su Museo del Orinal, pues ha sido homenajeado durante la celebración de la Feria de Turismo INTUR de Valladolid.

Allí, Emma de Dios Álvarez ha escrito un jota dedica al museo mirobrigense y se la ha presentado al ayuntamiento del municipio, en el stand que han colocado en INTUR. Belén Barco, su concejala de Turismo, estaba presente y le ha agradecido el detalle.

Emma vive con su familia en Valladolid y asegura que “el día que descubrí el Museo del Orinal, tenía claro que le iba a dedicar una canción, como ya había hecho anteriormente con otros museos”.

La mujer no solo ha creado tanto la letra como la música, sino que sus hijos la han acompañado con pandero y clarinetes durante su presentación.

Puedes escuchar la jota al Museo del Orinal aquí: