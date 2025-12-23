El II Mercado de Navidad de Ciudad Rodrigo amplía su celebración

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a través de la delegación, que encabeza Paola Martín Muñoz, ha anunciado que, debido al éxito de participación y afluencia de público registrado durante su celebración, el II Mercado de Navidad de Ciudad Rodrigo volverá a abrir sus puertas durante el fin de semana del 26 al 28 de diciembre, manteniéndose en el mismo emplazamiento, la plaza del Buen Alcalde y con los mismos puestos que el pasado fin de semana.

El mercado contará nuevamente con una variada oferta de puestos de venta, en los que se podrán encontrar productos artesanos, artículos de regalo, alimentación y propuestas vinculadas a la Navidad, contribuyendo a dinamizar la actividad económica y social del municipio.

La participación y afluencia del público registrado “culpables” de la ampliación Esta ampliación permitirá seguir disfrutando de un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro para vecinos y visitantes, fomentando el comercio local, la artesanía y el ambiente navideño en la ciudad durante estas fechas tan señaladas.

El horario oficial del II Mercado de Navidad durante este nuevo fin de semana

• Viernes 26 de diciembre: de 17:00 a 20:30 horas.

• Sábado 27 de diciembre: de 11:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas.

• Domingo 28 de diciembre: de 11:00 a 14:30 horas

Desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se invita a la ciudadanía y a quienes visiten la ciudad durante estos días a acercarse al mercado y seguir disfrutando de la programación navideña, apoyando al comercio y a los productores participantes en esta iniciativa.