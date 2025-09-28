III Paseo Solidario en Pedrotoro: 120 personas a pie y a caballo a beneficio de AFAD

La solidaridad ha marcado una de las jornadas de las fiestas patronales de San Miguel en la pedanía de Pedrotoro, integrada en la comarca de Ciudad Rodrigo, con la celebración exitosa del III Paseo Saludable a beneficio de AFAD (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias).

Un total de 120 personas se sumaron a esta causa, participando en el recorrido tanto a pie como a caballo, en un ambiente festivo y de compromiso social. La nutrida participación no solo reafirma la tradición del paseo, sino también el fuerte apoyo de la comunidad hacia la labor que realiza AFAD.

III Paseo Solidario en Pedrotoro | Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

El evento contó con la presencia de autoridades municipales, incluyendo al alcalde, Marcos Iglesias, la delegada de Participación Ciudadana, Ana Castaño, y otros concejales de la Corporación, quienes quisieron mostrar su respaldo a la iniciativa solidaria.

El paseo saludable se consolida así como una cita ineludible dentro del programa de las fiestas de Pedrotoro, aunando deporte, tradición y un importante componente benéfico.