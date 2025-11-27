Impulsan la construcción de 10 viviendas públicas para jóvenes en Ciudad Rodrigo

La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo avanzan conjuntamente en la promoción de diez viviendas públicas destinadas a jóvenes menores de 36 años. El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez, realizó hoy una visita técnica a las parcelas municipales que serán cedidas para este proyecto, acompañado por el alcalde, Marcos Iglesias, y el teniente de alcalde, Ramón Sastre.

Durante el recorrido, Iglesias destacó el inicio del expediente para formalizar la cesión de los terrenos situados en la zona de la calle Voladero —junto al Parque Comarcal de Bomberos— y en Ivanrey. En ellos se construirán nueve viviendas unifamiliares adosadas en las calles Río Huebra (6) y Juan Pablo I (3), además de una vivienda adicional en Ivanrey. Cada parcela cuenta con 170 m², lo que permitirá desarrollar hogares modernos y adaptados a las necesidades de los jóvenes mirobrigenses.

El alcalde subrayó que esta iniciativa “es clave para la promoción socioeconómica de Ciudad Rodrigo”, recordando que se suma a otros proyectos estratégicos como la ampliación del polígono industrial Las Viñas, con una inversión autonómica de 8,2 millones de euros.

Por su parte, Jiménez Blázquez explicó que las viviendas, de 90 m², incluirán salón-cocina, tres dormitorios y dos baños, así como una bonificación del 20% respecto al valor máximo del módulo de vivienda pública. La actuación se enmarca en el protocolo regional para municipios de menos de 20.000 habitantes.

El Ayuntamiento ya ha recibido más de 65 solicitudes de jóvenes interesados, muestra del alto impacto social de este proyecto.