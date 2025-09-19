Inaugurada en Ciudad Rodrigo una exposición fotográfica de la Feria del Caballo

La delegada de Ferias Ganaderas del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Joana Veloso, ha sido la encargada de presentar una exposición que recoge las fotografías ganadoras de los concursos organizados por el Ayuntamiento con motivo de la Feria del Caballo, abarcando las ediciones desde 2010 hasta 2024.

La muestra, compuesta por una treintena de instantáneas, estará abierta al público en la galería alta de la Casa Consistorial hasta el próximo 2 de octubre. A la apertura, que tuvo lugar esta tarde, asistieron también el concejal delegado Manuel Montejo, la edil Carmen Lorenzo, y dos de los fotógrafos premiados, Ángel Manuel Serrano y Manuel Rico Cabrera.

La Feria del Caballo de este año dará comienzo oficialmente este viernes con la inauguración de las actividades programada para las 21:00 horas en la Plaza Mayor.