Inaugurada en Ciudad Rodrigo un nuevo aula de la DGT para la realización de exámenes de conducir

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha presentado un nuevo aula de la Dirección General de Tráfico, un espacio en el que se ha invertido cerca de 30.000 euros y que servirá para habitantes del municipio y de la comarca.

De este modo, se dará la posibilidad de dar continuidad en los exámenes del carné de conducir en Ciudad Rodrigo con 15 nuevos ordenadores conectados a la Red Sara que permitirá realizar los controles de manera electrónica.

En la presentación han estado presentes tanto el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias; el jefe de la Policía Local, Narciso Caridad; y el jefe provincial de Tráfico de la DGT.