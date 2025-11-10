Inaugurada la exposición de fotografía sobre comercio histórico mirobrigense

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha acogido la presentación y apertura de la exposición fotográfica dedicada al Comercio Histórico Mirobrigense. La muestra, impulsada por el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) y dirigida por Ángel Centeno, ha contado con la participación de varios miembros de la corporación municipal.

En el acto de inauguración estuvieron presentes el teniente de alcalde, Ramón Sastre, y la delegada de Comercio, Paola Martín Muñoz, junto a los delegados José Manuel Jerez y Rodrigo Toribio, y la edil Carmen Lorenzo.

Ángel Centeno ha sido el responsable de recopilar las 115 imágenes inéditas que componen esta significativa exposición. La muestra ya se encuentra abierta al público de manera indefinida en la galería alta de la Casa Consistorial.

Esta iniciativa se enmarca en el programa de las Jornadas de Revitalización Comercial del Espacio Rayano, las cuales darán comienzo el próximo jueves, día 13 de noviembre.