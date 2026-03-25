Interior anuncia la puesta en marcha de un nuevo cuartel de Guardia Civil en Ciudad Rodrigo

El Ministerio de Interior ha anunciado que la puesta en marcha del proyecto para el nuevo cuarte de la Guardia Civil en Ciudad Rodrigo.

Según un comunicado de prensa remitido por la Delegación de Gobierno de Castilla y León, el ministerio presidido por Grande-Marlaska realizará una inversión de 28.500.000 millones de euros para nuevas construcciones de infraestructuras policiales en toda Castilla y León.

Sin embargo, en esa información se señala dos principales obras que estarían próximas a ejecutarse: un nuevo edificio de la Policía Nacional de Valladolid y el mencionado nuevo cuartel de la Guardia Civil en Ciudad Rodrigo.

El ministerio, no obstante, habla todavía de “proyectos previstos” que se incluyen en la segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (PLISE-II Extraordinario 2026-2034), pero señala un presupuesto conjunto para las dos infraestructuras de 17.500.000 millones de euros.

En el mismo comunicado de prensa, el Ministerio del Interior asegura que esta nueva inversión supondrá un aumento del 50 por ciento sobre la ejecutada en el primer PLISE 2019-2025. Del total de presupuesto mencionado, 800 millones serán destinados para sufragar proyectos de reforma o nueva construcción de los inmuebles dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad, Policía Nacional y Guardia Civil.