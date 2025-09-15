Isidoro Moreno se alza con XLI Certamen de Artes Plásticas “Celso Lagar”

El artista Isidoro Moreno López, oriundo de Laguna de Duero (Valladolid), ha sido galardonado con el primer premio del XLI Certamen de Artes Plásticas “Celso Lagar”. El premio, convocado por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para fomentar la creación artística, está dotado con 3.000 euros. Su obra premiada, titulada “Atardecer”, ha cautivado al jurado.

El jurado del certamen estuvo presidido por el alcalde, Marcos Iglesias, y la delegada de Cultura, Belén Barco, junto a los artistas plásticos Andrés Allen, Ana Belén Sánchez y Fernando Segovia. La directora de la Casa municipal de Cultura, Socorro Uribe, actuó como secretaria del evento.

Accésit para un artista zamorano

De entre las 24 obras presentadas al concurso, el jurado también decidió otorgar un accésit. Este reconocimiento, dotado con 380 euros, fue para José Antonio Montecino Praga, de Zamora, por su obra “Limits-VIII”.

Todas las obras que participaron en el certamen están expuestas al público en la Casa municipal de Cultura de Ciudad Rodrigo.