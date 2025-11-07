La jornada de homenaje a los jubilados de Ciudad Rodrigo ya tiene fecha

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha presentado con entusiasmo la tercera jornada de homenaje a las personas jubiladas mirobrigenses. El alcalde, Marcos Iglesias Caridad, junto a las delegadas de Mayores y Comercio, Ana María Castaño y Paola Martín Muñoz, y el presidente de AFECIR, David Bernal, lideraron la presentación de este emotivo evento.

El encuentro está pensado para celebrar a todos los ciudadanos de Ciudad Rodrigo que alcancen la jubilación durante el año 2025. La celebración tendrá lugar el viernes 28 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Casino Mirobrigense.

Se espera una tarde "llena de emoción, recuerdos y reconocimiento" , en la que se rendirá tributo a toda una vida de esfuerzo, dedicación y cariño a la ciudad. Desde el Ayuntamiento, se subraya que la jubilación no es un final, sino "el comienzo de una nueva etapa llena de momentos por disfrutar".

Cartel Homenaje Jubilados 2025

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo invita a todas las personas que se jubilen a lo largo de este año a participar en el homenaje. La inscripción es gratuita y se puede realizar en el registro de la Casa Consistorial o a través de AFECIR. El objetivo es compartir, agradecer y celebrar juntos el valor de quienes han contribuido al crecimiento y bienestar de la ciudad.