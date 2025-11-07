La jornada de homenaje a los jubilados de Ciudad Rodrigo ya tiene fecha
El Ayuntamiento organiza un "entrañable encuentro" para celebrar una vida de esfuerzo y dedicación
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha presentado con entusiasmo la tercera jornada de homenaje a las personas jubiladas mirobrigenses. El alcalde, Marcos Iglesias Caridad, junto a las delegadas de Mayores y Comercio, Ana María Castaño y Paola Martín Muñoz, y el presidente de AFECIR, David Bernal, lideraron la presentación de este emotivo evento.
El encuentro está pensado para celebrar a todos los ciudadanos de Ciudad Rodrigo que alcancen la jubilación durante el año 2025. La celebración tendrá lugar el viernes 28 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Casino Mirobrigense.
Se espera una tarde "llena de emoción, recuerdos y reconocimiento" , en la que se rendirá tributo a toda una vida de esfuerzo, dedicación y cariño a la ciudad. Desde el Ayuntamiento, se subraya que la jubilación no es un final, sino "el comienzo de una nueva etapa llena de momentos por disfrutar".
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo invita a todas las personas que se jubilen a lo largo de este año a participar en el homenaje. La inscripción es gratuita y se puede realizar en el registro de la Casa Consistorial o a través de AFECIR. El objetivo es compartir, agradecer y celebrar juntos el valor de quienes han contribuido al crecimiento y bienestar de la ciudad.
