Juan José Sánchez gana el V Concurso de Fotografía “Interiores de los monumentos de Ciudad Rodrigo”

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha dado a conocer a los ganadores del V Concurso de Fotografía “Interiores de los monumentos de Ciudad Rodrigo”, certamen que en esta edición ha contado con la participación de 13 imágenes.

El jurado, presidido por la delegada de Cultura, Belén Barco, e integrado por el delegado municipal Rodrigo Toribio, las ediles Carmen Lorenzo y Patricia Martín, así como Loli Medina y Carlos García Medina, ha otorgado el primer premio, dotado con 250 euros y diploma, a Juan José Sánchez González por su obra “Casa de los Vázquez”.

El accésit, con una dotación de 150 euros y diploma, ha recaído en Ángel Manuel Serrano Montero por la fotografía “Palacio de la Marquesa de Cartago I”.

El certamen, organizado por el consistorio mirobrigense, tiene como objetivo poner en valor la riqueza patrimonial y arquitectónica del municipio a través de la mirada creativa de los participantes.