Julete y el Taller de Teatro premiados por la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León tras su puesta en escena en Ciudad Rodrigo

Julete y el Taller de Teatro premiados por la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León

La Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León ha anunciado los ganadores de los II Premios "Asómate a Nuestra Vida 2024", destinados a reconocer las iniciativas que mejoran la calidad de vida en los Conjuntos Históricos de la Comunidad. Entre los premiados destacan dos propuestas vinculadas a Ciudad Rodrigo.

Julio Sánchez Alfonso, conocido como "Julete", se alzó con el premio en la categoría de Personas Físicas. Su candidatura, titulada "2024 un año trabajando por Ciudad Rodrigo", fue reconocida por su labor en la mejora de las condiciones de vida en el municipio. Julete recibirá 500 euros destinados a fines culturales, además del trofeo conmemorativo.

Por su parte, el Grupo de Teatro Intergeneracional obtuvo el accésit en la categoría de Asociaciones y Colectivos por su propuesta "Actividades de 2024", destacando la labor del grupo en la dinamización social y cultural.

Estos galardones buscan poner en valor las actuaciones más representativas que, durante 2024, promovieron la mejora de las condiciones o la calidad de vida de los habitantes de los pueblos de Castilla y León que poseen la declaración de Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico.

La ceremonia de entrega de los II Premios "Asómate a Nuestra Vida" tendrá lugar este jueves 23 de octubre a las 20:00 horas en la localidad vallisoletana de Urueña.