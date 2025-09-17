Julia Stolarczyk abre la noche inaugural de la XXIV Feria del Caballo en Ciudad Rodrigo

La amazona residente en Salamanca, Julia Stolarczyk Okarma, será la encargada de la exhibición de saltos que tendrá lugar la noche inaugural de la XXIV Feria del Caballo 2025 de Ciudad Rodrigo el próximo viernes, según ha anunciado la Delegación municipal de Ferias Ganaderas que gestiona Joana Veloso, una exhibición que comenzará a las 22:00 horas de este viernes, día 19, en el recorrido instalado en el foso de la Puerta del Sol.

Esta exhibición sustituye en el programa inicial de la Feria del Caballo a la participación del jinete Amador Martín, con una muestra de doma vaquera, al sufrir su caballo “Maserati” una lesión que les impide a caballista y montura estar en esta edición del certamen ecuestre, tal y como anunció el pasado lunes el propio Amador Martín.

La delegada municipal Joana Veloso ha señalado que espera que el público disfrute con la exhibición de saltos que ofrecerá la amazona Julia Stolarczyk Okarma que monta animales de la cuadra mirobrigense “Yeguada de Amor” de Santiago Cambronero Álvarez

Julia Stolarczyk Okarma, montando a “Bounty del Amior”, se proclamó ganadora el pasado mes de mayo del Gran Premio del CSN *** del Centro Ecuestre de Castilla y León, convocado por la Federación Hípica de Castilla y León.