La Junta de Castilla y León licita la ampliación del polígono industrial Las Viñas de Ciudad Rodrigo por 8,2 millones de euros
El proyecto, con un plazo de ejecución de 18 meses, dotará a la ciudad de más de 400.000 metros cuadrados de suelo industrial junto a la A-62, reforzando su papel como nodo logístico
La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL), ha sacado a licitación las obras de urbanización para la ampliación del Polígono Industrial “Las Viñas I” en Ciudad Rodrigo. El presupuesto de licitación asciende a 8.251.710,38 euros, con un plazo de ejecución previsto de 18 meses. Somacyl actuará como promotor y urbanizador.
El anuncio fue realizado por el alcalde, Marcos Iglesias, junto con el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez, en una visita a los terrenos.
La ampliación permitirá que el polígono alcance los 600.000 metros cuadrados, de los cuales más de 400.000 metros cuadrados (403.802,83 m2) serán superficie neta destinada a parcelas para la instalación de nuevas empresas.
El alcalde Marcos Iglesias ha calificado la noticia como "vital para el futuro de nuestra ciudad", destacando la preocupación compartida por el Ayuntamiento y la Junta de dotar a Ciudad Rodrigo de suelo industrial en un lugar estratégico.
Por su parte, José Manuel Jiménez señaló que la actuación busca responder a la creciente demanda de suelo, especialmente para operadores logísticos y grandes empresas, al tiempo que se mantiene una oferta para la industria local y comarcal. El polígono se localiza al sur, en una posición estratégica junto a la autovía A-62, principal conexión con Portugal.
El proyecto de urbanización incluye la creación de un anillo viario perimetral para vehículos pesados, nuevas conexiones con la A-62 y la glorieta del polígono actual, y la dotación completa de servicios urbanos como redes de agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y gas, además de la instalación de 164 luminarias LED de alumbrado público.
Principales Magnitudes y Distribución de Superficies de la Ampliación
El proyecto de urbanización en el Polígono Industrial “Las Viñas I” de Ciudad Rodrigo abarca un total de 595.369,20 m² de suelo urbanizable, optimizando la inversión para maximizar las parcelas industriales disponibles.
El ámbito de la ampliación se distribuye en las siguientes superficies:
Uso
Superficie (m²)
Porcentaje aproximado
Superficie neta para uso industrial
403.802,83 m²
67,8%
Espacios libres públicos
74.152,05 m²
12,5%
Viario público
73.654,23 m²
12,4%
Equipamientos públicos
22.269,55 m²
3,7%
Servicios urbanos
8.322,07 m²
1,4%
Total del suelo urbanizable
595.369,20 m²
100%
Detalles Constructivos Clave
Las actuaciones principales de la obra de urbanización implican el movimiento de una gran cantidad de tierras y la instalación de extensas redes de servicio:
- Movimiento de Tierras:
- Desmonte de tierras: 98.083,20 m³
- Terraplén: 164.071,90 m³
- Viales y Pavimentos:
- Zahorra artificial: 18.029,30 m³
- Pavimento de hormigón: 11.966,35 m³
- Mezclas bituminosas en caliente: 10.022 toneladas
- Redes de Servicios:
- Conducciones de agua potable y saneamiento: 13.702 ml
- Canalizaciones de energía eléctrica, alumbrado y telecomunicaciones: 63.622 ml
- Alumbrado Público:
- Se instalarán 164 luminarias LED en los nuevos viales, además de la sustitución de luminarias en los viales ya existentes.
