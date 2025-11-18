La Junta de Castilla y León licita la ampliación del polígono industrial Las Viñas de Ciudad Rodrigo por 8,2 millones de euros

El proyecto, con un plazo de ejecución de 18 meses, dotará a la ciudad de más de 400.000 metros cuadrados de suelo industrial junto a la A-62, reforzando su papel como nodo logístico

Abierto el plazo de licitación de la ampliación del polígono industrial de Las Viñas

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL), ha sacado a licitación las obras de urbanización para la ampliación del Polígono Industrial “Las Viñas I” en Ciudad Rodrigo. El presupuesto de licitación asciende a 8.251.710,38 euros, con un plazo de ejecución previsto de 18 meses. Somacyl actuará como promotor y urbanizador.

El anuncio fue realizado por el alcalde, Marcos Iglesias, junto con el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez, en una visita a los terrenos.

La ampliación permitirá que el polígono alcance los 600.000 metros cuadrados, de los cuales más de 400.000 metros cuadrados (403.802,83 m2) serán superficie neta destinada a parcelas para la instalación de nuevas empresas.

El alcalde Marcos Iglesias ha calificado la noticia como "vital para el futuro de nuestra ciudad", destacando la preocupación compartida por el Ayuntamiento y la Junta de dotar a Ciudad Rodrigo de suelo industrial en un lugar estratégico.

Por su parte, José Manuel Jiménez señaló que la actuación busca responder a la creciente demanda de suelo, especialmente para operadores logísticos y grandes empresas, al tiempo que se mantiene una oferta para la industria local y comarcal. El polígono se localiza al sur, en una posición estratégica junto a la autovía A-62, principal conexión con Portugal.

El proyecto de urbanización incluye la creación de un anillo viario perimetral para vehículos pesados, nuevas conexiones con la A-62 y la glorieta del polígono actual, y la dotación completa de servicios urbanos como redes de agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y gas, además de la instalación de 164 luminarias LED de alumbrado público.

Principales Magnitudes y Distribución de Superficies de la Ampliación

El proyecto de urbanización en el Polígono Industrial “Las Viñas I” de Ciudad Rodrigo abarca un total de 595.369,20 m² de suelo urbanizable, optimizando la inversión para maximizar las parcelas industriales disponibles.

El ámbito de la ampliación se distribuye en las siguientes superficies:

Uso

Superficie (m²)

Porcentaje aproximado

Superficie neta para uso industrial

403.802,83 m²

67,8%

Espacios libres públicos

74.152,05 m²

12,5%

Viario público

73.654,23 m²

12,4%

Equipamientos públicos

22.269,55 m²

3,7%

Servicios urbanos

8.322,07 m²

1,4%

Total del suelo urbanizable

595.369,20 m²

100%

Detalles Constructivos Clave

Las actuaciones principales de la obra de urbanización implican el movimiento de una gran cantidad de tierras y la instalación de extensas redes de servicio:

  • Movimiento de Tierras:
  • Desmonte de tierras: 98.083,20 m³
  • Terraplén: 164.071,90 m³
  • Viales y Pavimentos:
  • Zahorra artificial: 18.029,30 m³
  • Pavimento de hormigón: 11.966,35 m³
  • Mezclas bituminosas en caliente: 10.022 toneladas
  • Redes de Servicios:
  • Conducciones de agua potable y saneamiento: 13.702 ml
  • Canalizaciones de energía eléctrica, alumbrado y telecomunicaciones: 63.622 ml
  • Alumbrado Público:
  • Se instalarán 164 luminarias LED en los nuevos viales, además de la sustitución de luminarias en los viales ya existentes.

