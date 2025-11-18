La Junta de Castilla y León licita la ampliación del polígono industrial Las Viñas de Ciudad Rodrigo por 8,2 millones de euros

Abierto el plazo de licitación de la ampliación del polígono industrial de Las Viñas

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL), ha sacado a licitación las obras de urbanización para la ampliación del Polígono Industrial “Las Viñas I” en Ciudad Rodrigo. El presupuesto de licitación asciende a 8.251.710,38 euros, con un plazo de ejecución previsto de 18 meses. Somacyl actuará como promotor y urbanizador.

El anuncio fue realizado por el alcalde, Marcos Iglesias, junto con el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez, en una visita a los terrenos.

La ampliación permitirá que el polígono alcance los 600.000 metros cuadrados, de los cuales más de 400.000 metros cuadrados (403.802,83 m2) serán superficie neta destinada a parcelas para la instalación de nuevas empresas.

El alcalde Marcos Iglesias ha calificado la noticia como "vital para el futuro de nuestra ciudad", destacando la preocupación compartida por el Ayuntamiento y la Junta de dotar a Ciudad Rodrigo de suelo industrial en un lugar estratégico.

Por su parte, José Manuel Jiménez señaló que la actuación busca responder a la creciente demanda de suelo, especialmente para operadores logísticos y grandes empresas, al tiempo que se mantiene una oferta para la industria local y comarcal. El polígono se localiza al sur, en una posición estratégica junto a la autovía A-62, principal conexión con Portugal.

El proyecto de urbanización incluye la creación de un anillo viario perimetral para vehículos pesados, nuevas conexiones con la A-62 y la glorieta del polígono actual, y la dotación completa de servicios urbanos como redes de agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y gas, además de la instalación de 164 luminarias LED de alumbrado público.

Principales Magnitudes y Distribución de Superficies de la Ampliación

El proyecto de urbanización en el Polígono Industrial “Las Viñas I” de Ciudad Rodrigo abarca un total de 595.369,20 m² de suelo urbanizable, optimizando la inversión para maximizar las parcelas industriales disponibles.

El ámbito de la ampliación se distribuye en las siguientes superficies:

Uso

Superficie (m²)

Porcentaje aproximado

Superficie neta para uso industrial

403.802,83 m²

67,8%

Espacios libres públicos

74.152,05 m²

12,5%

Viario público

73.654,23 m²

12,4%

Equipamientos públicos

22.269,55 m²

3,7%

Servicios urbanos

8.322,07 m²

1,4%

Total del suelo urbanizable

595.369,20 m²

100%

Detalles Constructivos Clave

Las actuaciones principales de la obra de urbanización implican el movimiento de una gran cantidad de tierras y la instalación de extensas redes de servicio: