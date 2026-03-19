La Junta construirá un nuevo puente sobre el río Morasverdes y mejorará la carretera entre Tamames y la A-66

SA-213 entre Tamames y la A 62 que será renovada por la Junta. Foto GM.

La Junta de Castilla y León ha dado luz verde a la mejora integral de la carretera entre Tamames y la autovía de Portugal que comunica además localidades como Aldehuela de Yeltes, Alba de Yeltes y Bocacara. Se trata de la SA-213, una vía que vertebra toda la comarca y que recibirá una inversión de 6,8 millones de euros.

La obra permitirá acometer una renovación integral de un tramo de 18,5 kilómetros y tiene un plazo de ejecución de 30 meses desde que se produzca su adjudicación. El proyecto incluye el ensanche de la vía y el refuerzodel firme en todo el tramo. Además se construirá un nuevo puente sobre el río Morasverdes, en el término municipal de Alba de Yeltes, que sustituirá el actual paso estrecho.

También se renovará y recrecerán los pretiles del puente existente sobre el río Gavilianes, se harán obras de drenaje transversal y longitudinal, se renovará la señalización horizontal y vertical y del balizamiento. También se mejorarán las principales intersecciones del trazado.

Este proyecto permitirá modernizar una vía clave para la movilidad de la zona, facilitando la conexión de los municipios del entorno con la autovía A-62, uno de los principales ejes de comunicación del oeste de Castilla y León.