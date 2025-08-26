La Junta licita el punto limpio de Ciudad Rodrigo por un precio de salida de 459.000 euros

La Junta de Castilla y León a través de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental ha sacado a licitación el contrato para la construcción del Punto Limpio de recogida selectiva para uso del Ayuntamiento y de la Mancomunidad Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón, incluyendo la redacción del proyecto y cofinanciado con Fondos Europeos del PRTR, Next Generation, con un precio de salida de 458.962,73 euros.

El contrato contempla la utilización de una parcela de equipamientos del polígono Terralba, con una superficie de 2.540 metros cuadrados, situado en junto a la entrada a Ciudad Rodrigo desde Salamanca desde la Autovía de Castilla, A62, y establece un plazo de ejecución de siete meses. Los interesados tienen de plazo para consultas hasta el día 4 de septiembre y la presentación de ofertas finaliza a las 14:00 horas del día 9 de septiembre, estando publicados los pliegos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, expediente A2025/011759, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. Con esta actuación, la Junta de Castilla y León pretende avanzar hacia una recogida separada en la totalidad del territorio de Castilla y León, fomentar la valorización material de dichos residuos y evitar el abandono de basura dispersa.

La necesidad de la realización de esta obra obedece a las competencias que tiene atribuidas la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental dentro de la planificación, programación y apoyo de las infraestructuras para el tratamiento de residuos y sellado de vertederos. La Mancomunidad Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón (Salamanca) incluye los 12 municipios siguientes, con una población de 14.141 habitantes según datos INE a 1 de enero de 2023. Alba de Yeltes, Aldehuela de Yeltes, La Atalaya, Ciudad Rodrigo, Dios le Guarde, Monsagro, Morasverdes, Sancti-Spíritus, Serradilla del Arroyo, Serradilla del Llano, Tenebrón y Zamarra.