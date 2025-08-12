La Junta lleva talleres de robótica a Sancti-Spíritus para combatir la brecha digital

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León ha llevado a Sancti-Spíritus un taller de robótica y programación para escolares, en el marco del programa CyL Digital Rural. La iniciativa busca fomentar las vocaciones digitales desde edades tempranas y reducir la brecha tecnológica en el ámbito rural.

El viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, ha visitado la actividad, donde menores de entre 7 y 14 años han aprendido los fundamentos de la programación y la electrónica creativa. En el taller, los participantes han creado un juego interactivo, un mando para videojuegos y un piano digital, utilizando herramientas como Makey Makey y Scratch. Ortega ha subrayado que "la brecha digital no se combate solo con infraestructuras, también con formación, talento e ilusión, especialmente entre los más jóvenes".

Cifras en Salamanca y la provincia

La acción en Sancti-Spíritus refuerza la presencia del programa CyL Digital en la provincia de Salamanca, donde ya hay 47 centros asociados. En total, el programa ha registrado a 19.688 usuarios y ha impartido más de 3.000 actividades formativas en la provincia.

El programa CyL Digital se enfoca en una "digitalización inclusiva", ofreciendo formación gratuita a diversos colectivos, como personas mayores, jóvenes, desempleados y familias, para que puedan manejar con soltura herramientas digitales esenciales. Además de los centros asociados, CyL Digital Rural cuenta con cinco aulas móviles para llegar a los municipios más pequeños de la región.