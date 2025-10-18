La juventud de Ciudad Rodrigo se prepara para noviembre con talleres gratuitos y un "Juego sin Fronteras"

La delegación de Juventud, dirigida por Ana Castaño, ha anunciado la apertura del plazo de inscripción en Ciudad Rodrigo para una emocionante agenda de actividades gratuitas dirigidas a jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 30 años.

Las actividades se desarrollarán a lo largo del mes de noviembre en el Centro Joven "La Parada" y las plazas se podrán reservar a través del teléfono 666 111 772. La programación arranca el 8 de noviembre con un Taller de Repostería. Los jóvenes reposteros tienen una cita de 18:00 a 19:30 horas para aprender los secretos de la elaboración de dulces.

La segunda propuesta se centra en la seguridad y la salud con un Taller de Primeros Auxilios, programado para el 15 de noviembre. En esta sesión, que tendrá lugar de 18:00 a 19:00 horas, los participantes adquirirán conocimientos esenciales para actuar ante una emergencia. Finalmente, la diversión y el compañerismo serán protagonistas el 22 de noviembre con un Juego sin Fronteras. Esta actividad lúdica cerrará la agenda del mes en horario de 18:00 a 19:00 horas.

Desde la Delegación se anima a los jóvenes a aprovechar esta oportunidad para formarse, divertirse y socializar en el Centro Joven. Las inscripciones son limitadas y totalmente gratuitas.