La juventud de Ciudad Rodrigo se prepara para noviembre con talleres gratuitos y un "Juego sin Fronteras"
La segunda propuesta se centra en la seguridad y la salud con un Taller de Primeros Auxilios, programado para el 15 de noviembre
La delegación de Juventud, dirigida por Ana Castaño, ha anunciado la apertura del plazo de inscripción en Ciudad Rodrigo para una emocionante agenda de actividades gratuitas dirigidas a jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 30 años.
Las actividades se desarrollarán a lo largo del mes de noviembre en el Centro Joven "La Parada" y las plazas se podrán reservar a través del teléfono 666 111 772. La programación arranca el 8 de noviembre con un Taller de Repostería. Los jóvenes reposteros tienen una cita de 18:00 a 19:30 horas para aprender los secretos de la elaboración de dulces.
La segunda propuesta se centra en la seguridad y la salud con un Taller de Primeros Auxilios, programado para el 15 de noviembre. En esta sesión, que tendrá lugar de 18:00 a 19:00 horas, los participantes adquirirán conocimientos esenciales para actuar ante una emergencia. Finalmente, la diversión y el compañerismo serán protagonistas el 22 de noviembre con un Juego sin Fronteras. Esta actividad lúdica cerrará la agenda del mes en horario de 18:00 a 19:00 horas.
Desde la Delegación se anima a los jóvenes a aprovechar esta oportunidad para formarse, divertirse y socializar en el Centro Joven. Las inscripciones son limitadas y totalmente gratuitas.
También te puede interesar
Lo último