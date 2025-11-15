El largometraje 'Never Alone' consigue hasta cinco galardones en la 14ª edición de FICCI-ON

El Festival Internacional de Cine de Ciudad Rodrigo FICCI-ON pone punto y final a una edición en la que el proyecto consolida su compromiso y dedicación con el cine social y la comunidad. En la gala de premios que ha tenido lugar este sábado a las 20:00 horas en el Teatro Fernando Arrabal, se han conocido los proyectos premiados de esta edición.

'Sara', una de las cintas internacionales participantes en esta edición, se ha alzado con el premio al Mejor Cortometraje de Ficción. Dirigida por la peruana Ariana Andrade Castro, cuenta la historia de una niña de nueve años que descubre la verdadera profesión de su padre. El filme también se ha llevado la mención especial Signis España.

El premio al Mejor Largometraje ha sido para 'Never Alone', del realizador finlandés Klaus Härö, el título más premiado de esta edición que se ha llevado a casa cinco galardones. Además de Mejor Largometraje, este drama histórico ambientado en Helsinki durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido reconocido con el premio a la Mejor Dirección (Klaus Härö), los premios a la Mejor Fotografía (Robert Nordström) y el Mejor Montaje (Tambet Tasuja), y el premio Signis España.

El largometraje 'Te protegerán mis alas' se ha impuesto con el Premio Especial del público y el premio 'Que bello es vivir', otorgado por la asociación CINEMANET, que han celebrado el trabajo de la cinta mostrando una conmovedora historia de la esperanza y la generosidad humana. El jurado ha reconocido el trabajo interpretativo de Luisa Gavasa y Alain Hernández con el premio ex aequo a la Mejor Interpretación por 'Paris 70', un emotivo relato familiar entre un hijo y una madre con demencia, proyecto premiado también con el Premio Especial Denis Rafter.

La firme denuncia al trabajo infantil que presenta 'Canillitas', de Raúl de la Fuente, ha sido distinguida con el premio al Mejor Documental, un filme que refleja la situación vivida por muchos menores en varios países de América, forzados a buscarse la vida con sus canillas (piernas) para poder ayudar a sus familias.

El premio a la Mejor Película de Animación ha recaído en una de las propuestas internacionales, 'Urban Duo', del cineasta chino Hongyu Yue, que se desarrolla en la bulliciosa ciudad de Shanghái y muestra las diferentes maneras de vivir que la ciudad ofrece.

El galardón a la Mejor Banda Sonora Original ha sido para Josué Vergara, por 'AER', filme dirigido por él que narra su proceso de composición para el Ejército del Aire y del Espacio español.

Denis Rafter ha sido reconocido con el Premio Especial in memoriam a Roberto Báez al Mérito Cinematográfico, y el ganador del premio a la Mejor Película de divulgación científica UPM ha ido a parar a 'El gran ascenso', de Andrés Herrero San Casto, un falso documental que cuenta la historia del desarrollo del ascensor en el siglo XX.

El programa educativo EDUCAFICCI-ON cuenta con su propio galardón, el premio Especial del público EDUCAFICCI-ON, concedido por los más de 700 estudiantes que han acudido a las salas. El filme más votado por ellos ha sido en este caso Nika, el calderón tropical, de José Hernández.

Los ganadores del premio Especial del público del FICCI-ON OFF RURAL, ex aequo para '893KM' de Rubén Guindo y 'La mía voz' de Ana Aznárez Yera, han sido los últimos en subir al escenario para recoger el ansiado galardón que fue concedido hace unas semanas por los vecinos de diez municipios de la provincia de Salamanca en la iniciativa del festival por llegar al medio rural durante los meses estivales.