Todo listo en Ciudad Rodrigo para la Cabalgata de Reyes, este será el recorrido

Los tronos, las carrozas, los caramelos, … todo está listo en Ciudad Rodrigo para que el próximo 5 de enero la cabalgata llene de magia sus calles. El alcalde, Marcos Iglesias, y la delegada de Comercio, Paola Martín Muñoz, han presentado junto al integrante de la asociación "Amigos de la Ilusión", Julio Sánchez "Julete Moriche", el cartel anunciador de la gran cabalgada de Reyes Magos de este año. Los responsables municipales han destacado el agradecimiento "a la magnífica labor que desde hace más de medio siglo desarrolla de manera altruista la agrupación de Amigos de la Ilusión".

El cartel anuncia el recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos de este año. La comitiva partirá a las 18:30 horas de la nave municipal del paseo de Carmelitas para recorrer las calles del Arrabal de San Francisco hasta la Plaza Mayor donde los Magos de Oriente serán recibidos por la corporación municipal. Desde la Casa Consistorial saludarán a los presentes y, a continuación, recibirán a todos los niños que así lo deseen desde los tronos instalados en la galería baja del Ayuntamiento.